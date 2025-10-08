Per la Gazzetta Lobotka dovrebbe restare fuori 3 settimane Salta comunque l’Inter
La Gazzetta dello Sport riportanovità in merito all’infortunio di Stanislav Lobotka, subito domenica pomeriggio contro il Genoa. Ieri pomeriggio sono arrivati i risultati degli esami strumentali al quale il centrocampista era stato sottoposto ieri nel ritiro della Slovacchia, stiramento muscolare. In Slovacchia sono ottimisti, ma il Napoli ci va cauto “Niente Inter? Tre settimane da raccontare a se stesso, istante dopo istante, come va, cosa è cambiato, come si sente e quante chance si concederà: e se dovessero essere necessari, o magari indispensabili, ventuno giorni, è aritmetico pensare che Lobotka rientri contro il Como di Fabregas, non prima. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
