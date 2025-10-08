Per la Asl una 44enne malata di Sla ha requisiti per il suicidio assistito Ada | ' La malattia ha perso io ho vinto'

Fine vita, dopo una valutazione della l'Asl, la 44enne malata di Sla, della quale è stato diffuso l'appello video recentemente, ha i requisiti. Lo rende noto l'Associazione Coscioni: "Morte volontaria quando e se vorrà potrà procedere".

Aveva scelto il nome «Coletta» per raccontare la sua storia senza dover rivelare la propria identità, ma ora Ada, 44enne campana colpita da Sla lo scorso anno, ha deciso di uscire dall'anonimato, raccontando la sua storia in un video, dove appare al fianco d

Fine vita, per l'Asl la 44enne affetta da Sla ha i requisiti: "La malattia ha perso, io ho vinto" - Dopo un primo diniego la donna aveva presentato un ricorso tramite il collegio legale coordinato dall'avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni

