Per la Asl una 44enne malata di Sla ha requisiti per il suicidio assistito Ada | ' La malattia ha perso io ho vinto'

asl 44enne malata slaFine vita, per l'Asl la 44enne affetta da Sla ha i requisiti: "La malattia ha perso, io ho vinto" - Dopo un primo diniego la donna aveva presentato un ricorso tramite il collegio legale coordinato dall'avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni ... Lo riporta msn.com

asl 44enne malata slaFine vita, per l'Asl 44enne malata di Sla ha ... (2)+RPT+ - Come anticipato da Repubblica, dopo il diniego da parte della Asl, Ada, aveva presentato, tramite il collegio legale coordinato dall'avvocata Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell'Associazione Luc ... Si legge su ansa.it

