Per il Veneto si stima una crescita del PIL dell’1% per il 2025
L’Ufficio Statistica della Regione del Veneto ha redatto il consueto bollettino socio-economico di ottobre. I dati delineano un quadro in cui, nella prima metà del 2025, il ciclo internazionale evidenzia segnali di resilienza. Il PIL è in ripresa negli Usa e in rallentamento in Cina e nell’Area. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Anche in Veneto le imprese cercano esperti in sicurezza informatica. Si stima che in Italia ne servano almeno 6.000, ma per ora sono attivi circa un terzo di questa cifra. Intanto non calano gli attacchi
TG Veneto. NUBIFRAGIO DA CINQUE MILIONI IL MOSE "SOLLEVA" LE POLEMICHE #Maltempo Ammonta a cinque milioni di euro la prima stima dei danni lungo il litorale tra Bibione e Caorle. Operatori al lavoro per ripristinare le spiagge. Mose sollevato
