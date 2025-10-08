Per il Veneto si stima una crescita del PIL dell’1% per il 2025

Padovaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ufficio Statistica della Regione del Veneto ha redatto il consueto bollettino socio-economico di ottobre. I dati delineano un quadro in cui, nella prima metà del 2025, il ciclo internazionale evidenzia segnali di resilienza. Il PIL è in ripresa negli Usa e in rallentamento in Cina e nell’Area. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: veneto - stima

veneto stima crescita pilPer il Veneto si stima una crescita del Pil dell'1% per il 2025 - Nel Veneto si prevede una crescita del PIL pari a +1% nel 2025, mentre i consumi delle famiglie e gli investimenti fissi lordi aumenterebbero del +0,9% e +2,4%. Si legge su msn.com

Crescita del Pil veneto dell’1% per il 2025 - Lo rende noto la Regione nel consueto bollettini statistico pubblicato a ottobre di ogni anno ... Segnala giornaleadige.it

Cerca Video su questo argomento: Veneto Stima Crescita Pil