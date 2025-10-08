Per il Ponte sullo Stretto serve una gara internazionale | nuovo reclamo degli ambientalisti all' Unione Europea

Feedpress.me | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Si vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina senza procedere all’affidamento lavori tramite gara pubblica internazionale": lo affermano le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf, che hanno presentato un nuovo reclamo all’Unione Europea. Nel reclamo si afferma che ritengono ci sia « una reiterata violazione da parte dell’Italia degli artt.101109 del Tfue. 🔗 Leggi su Feedpress.me

per il ponte sullo stretto serve una gara internazionale nuovo reclamo degli ambientalisti all unione europea

© Feedpress.me - "Per il Ponte sullo Stretto serve una gara internazionale": nuovo reclamo degli ambientalisti all'Unione Europea

In questa notizia si parla di: ponte - stretto

La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”

Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l'accordo di programma

Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l'accordo di programma

ponte stretto serve gara"Per il Ponte sullo Stretto serve una gara internazionale": nuovo reclamo degli ambientalisti all'Unione Europea - Si riprorone il tema della mancata gara d’appalto internazionale per la realizzazione del Ponte contestando l’interpretazione normativa che è stata data per evitarla ... Riporta gazzettadelsud.it

ponte stretto serve garaPonte Huajiang vs Ponte Stretto di Messina: il ponte più alto del mondo con tempi da 2 ore a 2 minuti. L’Italia può eguagliarlo? - Ponte Huajiang vs Ponte Stretto di Messina: il ponte più alto del mondo con tempi da 2 ore a 2 minuti. Si legge su ilcomizio.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Serve Gara