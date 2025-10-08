Per il Ponte sullo Stretto serve una gara internazionale | nuovo reclamo degli ambientalisti all' Unione Europea

«Si vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina senza procedere all’affidamento lavori tramite gara pubblica internazionale": lo affermano le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf, che hanno presentato un nuovo reclamo all’Unione Europea. Nel reclamo si afferma che ritengono ci sia « una reiterata violazione da parte dell’Italia degli artt.101109 del Tfue. 🔗 Leggi su Feedpress.me

