Per il Ponte sullo Stretto serve una gara internazionale | nuovo reclamo degli ambientalisti all' Unione Europea
«Si vorrebbe realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina senza procedere all’affidamento lavori tramite gara pubblica internazionale": lo affermano le associazioni ambientaliste Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf, che hanno presentato un nuovo reclamo all’Unione Europea. Nel reclamo si afferma che ritengono ci sia « una reiterata violazione da parte dell’Italia degli artt.101109 del Tfue. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: ponte - stretto
La vecchia Lega contro il ponte sullo Stretto di Messina: “Prima di tutto la Statale 36”
Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l'accordo di programma
Ponte sullo Stretto, firmato al Mit l'accordo di programma
Altro che ponte sullo stretto: nel 2025 a Siracusa in Sicilia crolla il soffitto di una scuola. Penso che non serva aggiungere altro rispetto a quali siano le vere priorità per la nostra terra, altro che ponte. Avvisate Salvini e tutta la destra. - facebook.com Vai su Facebook
#Ponte Stretto, #Morelli: nei prossimi giorni risposte a Corte Conti - X Vai su X
"Per il Ponte sullo Stretto serve una gara internazionale": nuovo reclamo degli ambientalisti all'Unione Europea - Si riprorone il tema della mancata gara d’appalto internazionale per la realizzazione del Ponte contestando l’interpretazione normativa che è stata data per evitarla ... Riporta gazzettadelsud.it
Ponte Huajiang vs Ponte Stretto di Messina: il ponte più alto del mondo con tempi da 2 ore a 2 minuti. L’Italia può eguagliarlo? - Ponte Huajiang vs Ponte Stretto di Messina: il ponte più alto del mondo con tempi da 2 ore a 2 minuti. Si legge su ilcomizio.it