Pensioni stop aumento di tre mesi dal 2027 solo per alcuni | ecco per chi

In vista dell’approvazione della legge di Bilancio del prossimo anno, i tecnici del governo sono al lavoro sul capitolo delle pensioni e, in particolare, sul vincolo della riforma Fornero che concerne l’ aumento di tre mesi dei requisiti anagrafici e contributivi della vecchiaia di 67 anni e dell’anticipata di soli contributi. Il blocco agli incrementi, attualmente fissato fino al 31 dicembre 2026 dal decreto 4 del 2019 e dai provvedimenti più recenti, non avrà effetto dal 2027, anno a partire dal quale la pensione di vecchiaia si conseguirà a 67 anni e tre mesi. Per la pensione anticipata serviranno, invece, 43 anni e un mese di contributi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

