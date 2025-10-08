Pensioni stop aumento di tre mesi dal 2027 solo per alcuni | ecco per chi
In vista dell’approvazione della legge di Bilancio del prossimo anno, i tecnici del governo sono al lavoro sul capitolo delle pensioni e, in particolare, sul vincolo della riforma Fornero che concerne l’ aumento di tre mesi dei requisiti anagrafici e contributivi della vecchiaia di 67 anni e dell’anticipata di soli contributi. Il blocco agli incrementi, attualmente fissato fino al 31 dicembre 2026 dal decreto 4 del 2019 e dai provvedimenti più recenti, non avrà effetto dal 2027, anno a partire dal quale la pensione di vecchiaia si conseguirà a 67 anni e tre mesi. Per la pensione anticipata serviranno, invece, 43 anni e un mese di contributi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Pensioni, il 2027 porta tre mesi di lavoro in più: il Governo promette lo stop ma il conto da 1 miliardo rischia di esplodere; chi pagherà davvero la scelta di bloccare l'automatismo sull'età pensionabile?
Pensioni, da gennaio 2027 aumento di tre mesi nei requisiti. La Lega all'attacco: "Stop all'aumento dell'età". Scontro sul blocco che vale 1 miliardo e salva 44.000 lavoratori
Pensioni anticipate 2025, robot tax (proposta P.A.G) unica soluzione per stop età pensionabile?
Pensioni: dallo stop a 64 anni esclusi in 170mila, costi dimezzati - Sono 170mila i lavoratori prossimi alla pensione che dovranno restare al lavoro tre mesi in più perché esclusi dal probabile blocco dell'età pensionabile.
Pensioni, aumento di tre mesi congelato ma non a tutti - Lo stop all'aumento di tre mesi dell'età per andare in pensione, che scatterebbe tra due anni automaticamente, verrà congelato.