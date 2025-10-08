Pensioni scuola 2026 | chi può fare domanda entro il 21 ottobre REQUISITI

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative per le domande di pensionamento del personale scolastico con decorrenza settembre 2026. Docenti, ATA e personale educativo a tempo indeterminato possono inoltrare la richiesta entro il 21 ottobre 2025. Per i dirigenti scolastici, la scadenza è fissata al 28 febbraio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

