Pensioni il pasticcio del governo sull' aumento dell' età Guerra | Misure improvvisate per categorie ristrette

Le pensioni agitano il governo Meloni. La Lega vuole bloccare l'aumento automatico di tre mesi per l'età pensionistica - che dovrebbe scattare nel 2027 - ma gli alleati nutrono dubbi anche per il problema delle coperture da trovare. L'ipotesi più accreditata è quella di un congelamento selettivo. 🔗 Leggi su Today.it

Pensioni: Pd, Durigon evita il Parlamento, Lega è divisa - In commissione Lavoro alla Camera, a pochi minuti dall'inizio del Question time, ci arriva la notizia che il sottosegretario Durigon non poteva ... Riporta ansa.it

Pensioni, con aumento dell'età al lavoro tre mesi in più nel 2027: ecco perché, chi è coinvolto e come funziona il blocco - Pensioni, sono circa 170mila i lavoratori che rischiano di rimanere al lavoro tre mesi in più nel 2027 perché non rientrano nel blocco dello scalino - Si legge su ilgazzettino.it