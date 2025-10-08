Pensioni 2026 | in legge di bilancio aumento età pensionabile addio uscita a 64 anni?
Si entra nel vivo del confronto politico e tecnico sulla prossima Legge di Bilancio 2026, una manovra da 16 miliardi di euro che si preannuncia improntata alla prudenza e al rigore. L’appuntamento cruciale è fissato per le 15:30 a Palazzo Chigi, dove la premier Giorgia Meloni incontrerà i leader della maggioranza e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per definire le misure da inserire nel testo definitivo. Riforma Pensioni 2026: in legge di bilancio discussione su taglio Irpef e previdenza. Il calendario degli incontri è serrato: venerdì 10 ottobre sarà il momento del confronto con i sindacati, mentre lunedì 13, a poche ore dal Consiglio dei ministri, l’esecutivo incontrerà anche i rappresentanti delle imprese. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it
