Pensionato ucciso con tre colpi d’ascia | imputato assolto per vizio totale di mente

GALATONE - Vizio totale di mente: è questo il motivo per cui è stato assolto Cosimo Loiola, il 45enne di Galatone accusato di aver ucciso con tre colpi d’ascia Sebastiano Danieli, un pensionato di 66 anni, nella mattinata dell’11 febbraio scorso.La sentenza è stata emessa oggi dalla giudice del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Pensionato ucciso da un fulmine mentre guarda la pioggia dal muretto di casa: sbalzato in un canale a metri di distanza - Era seduto su un muretto davanti casa quando è stato colpito da un fulmine. leggo.it scrive