Pensava fosse mal di schiena 38enne muore di cancro al retto otto settimane dopo i primi sintomi

(Adnkronos) – Pensava che il suo fosse un innocuo mal di schiena, e scherzosamente lo attribuiva ai primi acciacchi dell’età che avanza. E invece Steve Burrows, un papà 38enne di St Neots nel Cambridgeshire (in Gran Bretagna), è morto otto settimane dopo per un cancro al retto. L’uomo ha cominciato ad avvertire i primi dolori . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pensava fosse mal di schiena, 38enne muore di cancro al retto otto settimane dopo i primi sintomi

