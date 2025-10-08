Pensava che i dolori alla schiena fossero dovuti all’età invece era un cancro al colon | Steve Burrows è morto a due mesi dalla diagnosi

Un uomo di 38 anni di St Neots, ne l Cambridgeshire, è morto a fine settembre dopo aver scoperto che i dolori alla schiena, inizialmente attribuiti all’età, erano causati da un tumore al retto. Steve Burrows aveva iniziato ad avvertire fastidi a fine luglio e, non trovando sollievo, si era recato al pronto soccorso dove gli esami avevano evidenziato la presenza di un cancro. Successivi accertamenti avevano poi confermato che la malattia era già al quarto stadio. L’ex compagna, Bethan Kester, ha raccontato che “ ha iniziato ad avere dei fastidi alla parte bassa della schiena e cercava di fare esercizi di stretching tipo yoga per alleviare il dolore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Pensava che i dolori alla schiena fossero dovuti all’età, invece era un cancro al colon”: Steve Burrows è morto a due mesi dalla diagnosi

