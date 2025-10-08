Pendolari la fotografia di Legambiente
Il punto di Gabriele Nanni, nel comitato scientifico dell'associazione ambientalista e tra i redattori del rapporto Pendolaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pendolari - fotografia
La nostra solidarietà ai pendolari della Roma Nord l, vessati da Astral e Cotral. Ancora oggi è ancora così ?!? Quando c’è un problema, un guasto in linea, da attribuire alle due società regionali di gestione di Roma Nord o Lido, in attesa di far ripartire la circola - facebook.com Vai su Facebook