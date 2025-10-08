Pedemontana come la maxi autostrada in Brianza cambierà e di quanto i prezzi delle case

Per adesso chi in Brianza vive in un'abitazione con vista sui cantieri sulle tratte B2 e C e tra 1.000 giorni – secondo il crono-programma di Pedemontana (con inizio del countdown il 20 dicembre 2024) - si troverà con il balcone proprio sulla strada, non è per nulla contento di quello che sta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it