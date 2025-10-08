Pedaggi stradali UE deferisce Italia a Corte di giustizia europea

La Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per il non pieno recepimento delle regole comunitarie su pedaggi e diritti di utilizzo per le infrastrutture stradali. Lo comunica la stessa commissione Ue con una nota, spiegando che a dispetto di una lettera di messa in mora inviata nel maggio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

L'Ue deferisce l'Italia alla Corte di giustizia per il mancato recepimento della direttiva sui pedaggi stradali

