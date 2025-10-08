Tokyo ha inaugurato nel 2025 una svolta epocale con l’Active Cyber Defense Law, che per la prima volta autorizza l’intercettazione di traffico internet straniero per individuare e neutralizzare minacce emergenti. Si tratta di un salto culturale, oltre che giuridico, per un Paese vincolato dal pacifismo costituzionale e storicamente restio a dotarsi di strumenti offensivi in campo informativo. Dietro questa accelerazione vi è una crescente preoccupazione per l’attività degli hacker cinesi: oltre 200 cyberattacchi negli ultimi cinque anni sono stati ricondotti al gruppo MirrorFace, legato a Pechino e focalizzato proprio su obiettivi legati alla sicurezza nazionale e ai semiconduttori. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Pechino usa lo spionaggio per semiconduttori e IA. Ecco come