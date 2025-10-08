Pechino usa lo spionaggio per semiconduttori e IA Ecco come
Tokyo ha inaugurato nel 2025 una svolta epocale con l’Active Cyber Defense Law, che per la prima volta autorizza l’intercettazione di traffico internet straniero per individuare e neutralizzare minacce emergenti. Si tratta di un salto culturale, oltre che giuridico, per un Paese vincolato dal pacifismo costituzionale e storicamente restio a dotarsi di strumenti offensivi in campo informativo. Dietro questa accelerazione vi è una crescente preoccupazione per l’attività degli hacker cinesi: oltre 200 cyberattacchi negli ultimi cinque anni sono stati ricondotti al gruppo MirrorFace, legato a Pechino e focalizzato proprio su obiettivi legati alla sicurezza nazionale e ai semiconduttori. 🔗 Leggi su Formiche.net
#Londra accusata di aver bloccato indagine #spionaggio cinese a Westminster per tutelare relazioni con #Pechino. Caso archiviato: ufficiali sicurezza hanno rifiutato di definire Cina "nemico", elemento chiave per procedere
La tesi, a metà tra spionaggio e fantascienza, lanciata dal giornalista investigativo Pablo Torre nel podcast Pablo Torre Finds Out. Punto di partenza: la corsa di Pechino a integrare nuove tecnologie e scoperte scientifiche nei propri progetti militari
Scienziati Usa vanno in Cina. Con Trump l'esodo aumenta, così Pechino accelera in ricerca e innovazione - Almeno 85 esperti e ricercatori di fama internazionale hanno lasciato gli Usa per andare oltre oceano negli ultimi 18 mesi.
La disfida dei chip, Pechino blocca le vendite in Cina dei processori Nvidia: «Faremo da soli», l'ira degli Usa - La Cina ordina alle proprie aziende tecnologiche di interrompere gli acquisti di semiconduttori di intelligenza artificiale da Nvidia nel tentativo di supportare la crescita della propria industria.