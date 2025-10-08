PDTA per l' integrazione tra ospedale e territorio | sinergia tra Moscati Asl di Avellino e Ordine dei Medici
L'Ospedale Moscati di Avellino, l'Asl e l'Ordine dei Medici puntano insieme a un rafforzamento del livello di integrazione tra ospedale e territorio attraverso i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e l'istituzione di tavoli tecnici multidisciplinari, presentati questa mattina presso la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
