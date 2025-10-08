Paz Inter novità dalla Spagna sul futuro del trequartista del Como! Il Real Madrid ha già scelto
Inter News 24 Paz Inter, dalla Spagna sicuri sul suo futuro! Arrivano novità riguardo la decisione del Real Madrid sul percorso del talento argentino. In Spagna si discute intensamente del futuro del centrocampo del Real Madrid, con particolare attenzione a Nico Paz, centrocampista argentino ceduto al Como con una clausola di recompra attivabile nella prossima stagione. Il giocatore, spesso accostato anche all’ Inter, potrebbe tornare a far parte del club di Florentino Pérez già nella prossima annata, insieme a Chema Andrés, attualmente allo Stoccarda, dove è diventato un elemento centrale della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - novit
?Facciamo il punto su Lautaro Martinez, novità sulle condizioni Le ultime novità dopo alcuni 'problemi' in #Inter #Monza - facebook.com Vai su Facebook
#Benitez: "Inter, novità apprezzabili. Resta tra le favorite per la vittoria in Champions" - X Vai su X
In Spagna – Il Real e il piano per il futuro con al centro Nico Paz - Nico Paz, che piace tanto anche all'Inter, potrebbe presto tornare nel club spagnolo che lo ha ceduto al Como con 'un biglietto di ritorno' ... Lo riporta msn.com
Calciomercato Juve, dalla Spagna arriva la suggestione Nico Paz - Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, la Juventus si sarebbe messa sulle tracce di Nico Paz, giovane trequartista spagnolo attualmente in forza al Como. it.blastingnews.com scrive