Paz Inter conferme dall’Italia sul suo futuro! Il Real Madrid ha scelto in che squadra giocherà la prossima stagione

Inter News 24 Paz Inter, arrivano conferme anche dall’Italia sul futuro del giocatore argentino. Il Real ha infatti deciso in che squadra militerà nel 2026. Sembrano finite con la chiusura del calciomercato le speranze dell’ Inter di vedere in nerazzuro Nico Paz. Il futuro del giovane centrocampista del Como, infatti, sembra ormai segnato: con il talento classe 2004 tornerà al Real Madrid. A riportarlo è Sport Mediaset, che sottolinea come i lariani abbiano ormai perso ogni speranza di trattenere il ventunenne oltre questa stagione. La clausola di recompra dei Blancos, pari a circa 9 milioni di euro, verrà quasi certamente esercitata, una cifra considerata abbordabile per il club di Florentino Pérez. 🔗 Leggi su Internews24.com

