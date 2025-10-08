Paz Inter conferme dall’Italia sul suo futuro! Il Real Madrid ha scelto in che squadra giocherà la prossima stagione
Inter News 24 Paz Inter, arrivano conferme anche dall’Italia sul futuro del giocatore argentino. Il Real ha infatti deciso in che squadra militerà nel 2026. Sembrano finite con la chiusura del calciomercato le speranze dell’ Inter di vedere in nerazzuro Nico Paz. Il futuro del giovane centrocampista del Como, infatti, sembra ormai segnato: con il talento classe 2004 tornerà al Real Madrid. A riportarlo è Sport Mediaset, che sottolinea come i lariani abbiano ormai perso ogni speranza di trattenere il ventunenne oltre questa stagione. La clausola di recompra dei Blancos, pari a circa 9 milioni di euro, verrà quasi certamente esercitata, una cifra considerata abbordabile per il club di Florentino Pérez. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: inter - conferme
Lookman Inter, obiettivo concreto! Dalle conferme di Ausilio, Chivu lo sogna nel tridente con la ThuLa
Lookman Inter, Zazzaroni da nuove conferme: «Nerazzurri in vantaggio, ma il Napoli ci riprova»
Taremi Inter, conferme sul Botafogo: filtra ottimismo, ma c’è un ostacolo
Inter vola alto: 4-1 alla Cremonese, grande prova d’autorità. Napoli e Roma vincono, ma con fatica e rimontando. Juve-Milan si conclude 0-0: protagonista un rigore fallito dal Milan. Tra sorprese e conferme, la Serie A si fa sempre più imprevedibile. Leggi - facebook.com Vai su Facebook
Guarro - Inter, Pio #Esposito verso la conferma da titolare dopo la bella partita giocata ad Amsterdam. - X Vai su X
Inter: conferme dalla Spagna per Ranocchia-Siviglia - Arrivano conferme dalla Spagna sulla trattativa ben avviata tra Siviglia e Inter per Andrea Ranocchia che Calciomercato. calciomercato.com scrive