Pavimento rotto e recintato a piazza Bologna #lafotodeilettori

«Quanto tempo dovrà passare prima che venga sistemato il pavimento rotto?». È questa la domanda secca che Flavia pone condividendo la foto di un tratto di marciapiede danneggiato e segnalato con una rete arancione. Siamo a piazza Bologna, davanti alla sede della BNL. «Quel recinto è lì da un mese. È brutto da vedere e restringe lo spazio destinato ai pedoni. Spero in un intervento». Scrivi a Il Tempo con WhatsApp: 3498862906  . 🔗 Leggi su Iltempo.it

