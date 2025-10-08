Pavia il vicino di casa ammette lo stupro della 19enne Ma ora è accusato di violenza sessuale anche su una poliziotta
Pavia, 8 ottobre 2025 - Gli vengono contestate due violenze sessuali. Sia quella alla 19enne vicina di casa, che aveva fatto scattare l'arresto lunedì mattina, sia un secondo episodio, immediatamente successivo, nei confronti di una poliziotta, mentre gli effettuava il tampone. L'uomo, 29enne di nazionalità italiana, di origini colombiane, è comparso in Tribunale nella mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre, nell'udienza di convalida davanti al Gip Pasquale Villani. “ Ha ammesso gli addebiti - conferma l'avvocato Massimiliano Noscardi, che assiste d'ufficio l'arrestato - e il giudice non ha approfondito, non facendogli ulteriori domande, prendendo atto dell'ammissione e terminando l'interrogatorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
