Pavia chiede il latte alla vicina e abusa di lei poi molesta una poliziotta | arrestato 29enne

Notizieaudaci.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C hiede del latte alla vicina e la violenta nel suo appartamento. La violenza è avvenuta lunedì 6 ottobre 2025 in una palazzina nella zona universitaria di Pavia. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, l’uomo, un 29enne italiano di origine colombiana, si è presentato alla porta della sua vicina di casa, una studentessa di 19 anni, con la scusa di chiedere un litro di latte. La giovane, reduce da un intervento chirurgico al ginocchio e con difficoltà a camminare, ha socchiuso la porta per recarsi in cucina. In quel momento, il 29enne l’ha seguita all’interno dell’appartamento e l’ha aggredita sessualmente, approfittando della sua condizione di fragilità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

pavia chiede il latte alla vicina e abusa di lei poi molesta una poliziotta arrestato 29enne

© Notizieaudaci.it - Pavia, chiede il latte alla vicina e abusa di lei, poi molesta una poliziotta: arrestato 29enne

In questa notizia si parla di: pavia - chiede

Rivolta nel carcere di Pavia durante il Covid: il pm chiede la condanna per 55 persone

Caso Garlasco, il legale di Venditti chiede l’intervento di Nordio: “Mandi gli ispettori a Pavia”

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: legale dell’ex procuratore Venditti chiede ispezione ministeriale a Pavia

pavia chiede latte vicinaPavia, chiede alla vicina del latte, si fa aprire e la violenta. Arrestato - Le sue urla hanno attirato l'attenzione di una vicina che ha subito chiamato i soccorsi. Lo riporta tg24.sky.it

pavia chiede latte vicinaPavia, chiede del latte alla vicina e poi la violenta: arrestato - Un uomo è stato arrestato per il reato di violenza sessuale aggravata dalla polizia di Pavia lo scorso 6 o ... Da ilnapolionline.com

Cerca Video su questo argomento: Pavia Chiede Latte Vicina