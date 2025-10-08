Pavia chiede il latte alla vicina e abusa di lei poi molesta una poliziotta | arrestato 29enne
C hiede del latte alla vicina e la violenta nel suo appartamento. La violenza è avvenuta lunedì 6 ottobre 2025 in una palazzina nella zona universitaria di Pavia. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, l’uomo, un 29enne italiano di origine colombiana, si è presentato alla porta della sua vicina di casa, una studentessa di 19 anni, con la scusa di chiedere un litro di latte. La giovane, reduce da un intervento chirurgico al ginocchio e con difficoltà a camminare, ha socchiuso la porta per recarsi in cucina. In quel momento, il 29enne l’ha seguita all’interno dell’appartamento e l’ha aggredita sessualmente, approfittando della sua condizione di fragilità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
