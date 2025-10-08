Pavia chiede del latte alla vicina e poi la violenta | arrestato

(Adnkronos) – Chiede alla vicina un litro di latte, entra in casa della vicina e la violenta. Un uomo è stato arrestato per il reato di violenza sessuale aggravata dalla polizia di Pavia lo scorso 6 ottobre. Dopo una segnalazione, giunta al numero unico di emergenza, gli operatori della volanteo raggiungevano la via notavano una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

