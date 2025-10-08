Pavia chiede alla vicina del latte si fa aprire e la violenta Arrestato

Tg24.sky.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 29 anni ha ammesso di aver violentato una studentessa 19enne, sua vicina di casa. L'aggressione è avvenuta a Pavia lunedì mattina. Il fidanzato, convivente della vittima, era andato via da poco tempo quando l'uomo ha bussato alla sua porta: "Hai del latte?", le ha domandato. Non preoccupandosi, la ragazza gli ha aperto la porta di casa: in fondo si trattava di un volto conosciuto, che aveva incrociato più volte. Una volta entrato, però, l'aggressore ha fatto subito capire le sue intenzioni. Le urla della giovane hanno richiamato l'attenzione di una vicina, che ha tempestivamente chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Pavia, chiede alla vicina del latte, si fa aprire e la violenta. Arrestato

Pavia, bussa alla vicina di casa per chiedere il latte e la violenta. Arrestato 29enne - Le urla della ragazza hanno richiamato l'attenzione di una vicina, che ha subito chiamato i soccorsi.

Violenta la vicina di casa 19enne a Pavia e confessa tutto: durante l'arresto palpeggia la poliziotta - Oltre a confermare l'episodio, il ragazzo ha riferito di aver molestato un'altra donna: l'agente di ...

