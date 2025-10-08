pavia chiede alla vicina del latte si fa aprire e la violenta arrestato

Un ragazzo di 29 anni ha ammesso di aver violentato una studentessa 19enne, sua vicina di casa. L'aggressione è avvenuta a Pavia lunedì mattina. Il fidanzato, convivente della vittima, era andato via da poco tempo quando l'uomo ha bussato alla sua porta: "Hai del latte?", le ha domandato. Non preoccupandosi, la ragazza gli ha aperto la porta di casa: in fondo si trattava di un volto conosciuto, che aveva incrociato più volte. Una volta entrato, però, l'aggressore ha fatto subito capire le sue intenzioni. Le urla della giovane hanno richiamato l'attenzione di una vicina, che ha tempestivamente chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

