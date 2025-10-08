Pavia 29enne di origine colombiana stupra una 19enne poi aggredisce sessualmente un’agente

La polizia ha subito fermato il 29enne accusato della violenza, trasferendolo nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.

Pavia, il vicino di casa ammette lo stupro della 19enne. Ma ora è accusato di violenza sessuale anche su una poliziotta - Al termine dell'interrogatorio il Gip si è riservato di decidere la misura per il 29enne, che non aveva alcun precedente