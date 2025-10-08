Pavia 29enne di origine colombiana stupra una 19enne poi aggredisce sessualmente un’agente

Imolaoggi.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha subito fermato il 29enne accusato della violenza, trasferendolo nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

