Paura per il principe Harry | ecco chi è la stalker che lo perseguita da mesi

Il principe Harry sta affrontando una situazione preoccupante: una stalker lo segue ormai da mesi, con episodi sempre più ravvicinati. Un caso che ricorda la trama della serie Netflix Baby Reindeer, ma che nella realtà assume contorni molto più inquietanti, tanto da attirare l’attenzione delle autorità britanniche. La donna lo ha seguito anche in Africa. Secondo quanto riportato dal Telegraph, la donna, la cui identità non è stata resa nota, avrebbe seguito Harry anche fuori dal Regno Unito, addirittura in Nigeria, durante un viaggio benefico compiuto nel 2023. Ma è a Londra che la situazione ha raggiunto livelli allarmanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paura per il principe Harry: ecco chi è la stalker che lo perseguita da mesi

In questa notizia si parla di: paura - principe

Paura per il Principe Harry, avvicinato due volte da una stalker: falla nella sicurezza

SPETTACOLO TEATRALE: IL PRINCIPE DEI SOGNI BELLI Sabato 20 settembre – ore 19.30 Una favola amara tra crescita, cura, paura e responsabilità. Un McDonald’s immaginario ai margini di una provincia, un padre che cerca di aiutare il figlio autist - facebook.com Vai su Facebook

Paura per il Principe Harry, avvicinato due volte da una stalker: falla nella sicurezza - Harry accusa: senza la protezione di Scotland Yard, voluta dal padre, la mia sicurezza è a rischio ... Segnala msn.com

Il Principe Harry ha paura e vuole lasciare gli USA: "Ho commesso un grosso errore" - Stando a quanto riporta RadarOnline, il figlio di Re Carlo e Lady Diana sarebbe pentito della sua scelta di andare a vivere negli Stati Uniti, terra natale ... Riporta corrieredellosport.it