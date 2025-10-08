Tempo di lettura: 2 minuti I docenti della scuola “G. De Marco” hanno voluto ricordare con una struggente lettera il giovanissimo Cosimo Ocone, una delle due vittime delle tragedia di Paupisi che frequentava l’istituto. Parole che descrivono un ragazzo pieno di vita al quale il padre con la sua follia ha tolto la vita insieme alla madre mentre sua sorella lotta alla “Neuromed” di Pozzilli dopo le gravi ferite inferte. “Caro Cosimo, costa molta fatica scrivere questa lettera. Perché sai, di solito le lettere si scrivono a chi può leggerle.ed invece tu non potrai farlo. No, perché, come un fulmine a ciel sereno, abbiamo appreso che non sei più fra noi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paupisi, la lettera dei docenti di Cosimo: “Il tuo era un garbo di un ragazzino di altri tempi”