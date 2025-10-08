Patto per il Nord | Chiudere immediatamente il centro di accoglienza di Colorina

Sondriotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dura condanna di Patto per il Nord dopo l’aggressione avvenuta lunedì notte a Sondrio: una donna di 44 anni è stata selvaggiamente aggredita da un cittadino straniero di 24 anni, originario del Mali, ospite del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di Colorina. Jonny Crosio, vice segretario. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: patto - nord

Si forma anche in Romagna "Patto per il Nord", il partito che guarda alla "vecchia" Lega Nord

Patto per il Nord, sostegno alla scelta di Creti come sede per la stazione dell’Alta Velocità Medio Etruria

La rivolta del Nord: il Patto di Grimoldi sfida Salvini sull’autonomia

Cerca Video su questo argomento: Patto Nord Chiudere Immediatamente