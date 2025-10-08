Pattinaggio Medaglie su più fronti per il Quadrifoglio

Sport.quotidiano.net | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora medaglie per le ragazze del Pattinaggio Il Quadrifoglio a Misano Adriatico, in occasione della fase conclusiva dei nazionali di Pattinaggio artistico e Danza, con brillanti risultati per il team ferrarese su tantissimi fronti. Nelle gare a livelli di difficoltà di artistico, il titolo di vice campionessa nazionale è conquistato da Francesca Di Barba, salita sul secondo gradino del podio azzurro. Quarto posto finale invece, ad un passo dal podio, per Anna La Malfa, negli junior; ottava Diana Lombardi. Ottimi risultati nella Solo Dance: podio interamente conquistato dalle ragazze del Quadrifoglio nei Principianti Aics gr. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

In questa notizia si parla di: pattinaggio - medaglie

