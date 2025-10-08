Patentino per ‘cani potenzialmente pericolosi' Vaira | Legge costruita intorno agli interessi di allevatori e addestratori
Angelo Vaira, istruttore cinofilo tra i fondatori dell'approccio cognitivo relazionale, analizza quali sono gli aspetti negativi della Proposta di Legge della Regione Lombardia e spiega il contenuto del Manifesto che ha presentato al Comune di Milano: "Il nostro Protocollo sicurezza punta a far sì che il rapporto con il cane si basi su cinque punti chiave: sicurezza, cura, ascolto, rispetto e crescita comune". 🔗 Leggi su Fanpage.it
