Patentino per &#8216;cani potenzialmente pericolosi' Vaira | Legge costruita intorno agli interessi di allevatori e addestratori

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelo Vaira, istruttore cinofilo tra i fondatori dell'approccio cognitivo relazionale, analizza quali sono gli aspetti negativi della Proposta di Legge della Regione Lombardia e spiega il contenuto del Manifesto che ha presentato al Comune di Milano: "Il nostro Protocollo sicurezza punta a far sì che il rapporto con il cane si basi su cinque punti chiave: sicurezza, cura, ascolto, rispetto e crescita comune". 🔗 Leggi su Fanpage.it

