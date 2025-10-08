Passeggino sfugge dalle mani alla nonna | bimbo di tre mesi precipita per tre metri e cade nel fiume è grave

Momenti di paura martedì 7 settembre a Torino, dove un bambino di tre mesi è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con il passeggino nel fiume Dora Riparia, all?altezza. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Passeggino sfugge dalle mani alla nonna: bimbo di tre mesi precipita per tre metri e cade nel fiume, è grave

Torino, il passeggino sfugge dalle mani della nonna. Grave il bambino di 3 mesi - Il piccolo è caduto, battendo la testa, dopo che la carrozzina è precipitata per tre metri ed è finita sulle lastre che coprono l'argine del fiume Dora. Riporta tg24.sky.it

Passeggino sfugge dalle mani alla nonna: bimbo di tre mesi precipita per tre metri e cade nel fiume, è grave - Momenti di paura martedì 7 settembre a Torino, dove un bambino di tre mesi è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con il ... msn.com scrive