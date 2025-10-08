Passeggino sfugge dalle mani alla nonna | bimbo di tre mesi precipita per tre metri e cade nel fiume è grave

Leggo.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura martedì 7 settembre a Torino, dove un bambino di tre mesi è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con il passeggino nel fiume Dora Riparia, all?altezza. 🔗 Leggi su Leggo.it

