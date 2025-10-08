Passaggio a livello di Baronissi la sindaca Petta | Situazione insostenibile serve un intervento urgente

Zon.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riflettori puntati sul passaggio a livello a Baronissi, lungo la tratta ferroviaria Mercato San Severino – Salerno: stamattina la sindaca Anna Petta ha inviato una nota ufficiale alla Regione Campania, alla Commissione Trasporti, a Rete Ferroviaria Italiana e alla Prefettura di Salerno per denunciare i gravi disagi che quotidianamente vivono automobilisti e residenti: lunghe code, traffico paralizzato e sbarre abbassate per oltre venti minuti anche in assenza di passaggio del treno. Negli ultimi mesi, con la ripresa della circolazione ferroviaria, le segnalazioni si sono moltiplicate. In diversi punti del territorio, soprattutto nelle ore di punta, il traffico rimane completamente bloccato, creando disservizi, inquinamento e situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Zon.it

passaggio a livello di baronissi la sindaca petta situazione insostenibile serve un intervento urgente

© Zon.it - Passaggio a livello di Baronissi, la sindaca Petta: “Situazione insostenibile, serve un intervento urgente”

In questa notizia si parla di: passaggio - livello

Lavori al passaggio a livello, chiude per due settimane il transito su via Fratelli Rosselli

Passaggio a livello in via Pietà: raccolta firme dei residenti contro la chiusura

Rivabella, disagi per l'attesa al passaggio a livello. Il Comune: "Traffico in tilt. Pronto un documento per Salvini"

Baronissi, viabilità e sicurezza. Sindaca Petta: “Situazione insostenibile al passaggio a livello. Chiesto alla Regione e a RFI un intervento urgente” - La Sindaca Anna Petta: "Code interminabili e disagi quotidiani per i cittadini. sciscianonotizie.it scrive

Baronissi (SA), Petta: Situazione insostenibile al passaggio a livello - Sulla questione del passaggio a livello a Baronissi, lungo la tratta ferroviaria Mercato San Severino – Salerno, ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Passaggio Livello Baronissi Sindaca