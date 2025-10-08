Passaggio a livello di Baronissi la sindaca Petta | Situazione insostenibile serve un intervento urgente
Riflettori puntati sul passaggio a livello a Baronissi, lungo la tratta ferroviaria Mercato San Severino – Salerno: stamattina la sindaca Anna Petta ha inviato una nota ufficiale alla Regione Campania, alla Commissione Trasporti, a Rete Ferroviaria Italiana e alla Prefettura di Salerno per denunciare i gravi disagi che quotidianamente vivono automobilisti e residenti: lunghe code, traffico paralizzato e sbarre abbassate per oltre venti minuti anche in assenza di passaggio del treno. Negli ultimi mesi, con la ripresa della circolazione ferroviaria, le segnalazioni si sono moltiplicate. In diversi punti del territorio, soprattutto nelle ore di punta, il traffico rimane completamente bloccato, creando disservizi, inquinamento e situazioni di pericolo. 🔗 Leggi su Zon.it
