Pasolini dopo Pasolini Il lascito di un intellettuale | a Velletri una rassegna per il 50° anniversario della scomparsa

Dal 18 al 26 ottobre 2025, la Casa delle Culture e della Musica di Velletri ospiterà la rassegnaPasolini dopo Pasolini. Il lascito di un intellettuale”, una settimana di eventi dedicati al poeta, scrittore e regista nel cinquantesimo anniversario della sua morte.Promossa dall’Associazione Culturale Memoria ’900 con il patrocinio di Regione Lazio, Città di Velletri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

pasolini dopo pasolini lascito"Pasolini a Catania frequentava ragazzi di estrema destra. Sapeva di fare una vita esposta al pericolo" - Il 2 novembre 2025 saranno passati cinquant'anni esatti dall'omicidio di Pier Paolo Pasolini, nato a Bologna il 5 marzo 1922. Si legge su msn.com

