Pasolini Art Visual Territorio al Teatro Porta Portese
Dal 12 ottobre al 2 novembre il progetto “Pasolini Art Visual Territorio” arriva al Teatro Porta Portese.La rassegna intreccia arti visive, scrittura, fotografia, cinema, dibattiti, musica e teatro, restituendo la complessità e la voce di un intellettuale che ha saputo raccontare Roma e il mondo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
La mostra "Pier Paolo Pasolini: Tracce", che sarà ospitata al Teatro Elfo Puccini di Milano, inaugurerà il 18 ottobre alle ore 17:30. - facebook.com Vai su Facebook
Officina Pasolini, Max Paiella in Il territorio va in scena. La diretta in streaming su Facebook - Proseguono gli appuntamenti nel mese di aprile per Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, con il format #DirettaMente/ Officina Pasolini a ... Come scrive leggo.it
"Pasolini in Friuli": a Casarsa per rivivere la poesia di un territorio - Il video "Pasolini in Friuli" è nato all'interno di un progetto turistico e culturale che l'amministrazione di Casarsa della Delizia persegue da anni legando il binomio "Casarsa+Pasolini". Scrive udinetoday.it