Firenze, 8 ottobre 2025 – Per capire lo stato di salute di partiti e leader, lunedì, quando si chiuderanno le urne, bisognerà - fra le altre cose - leggere bene il risultato delle liste che portano il nome di Eugenio Giani e Alessandro Tomasi. Entrambi i candidati ci hanno puntato molto in campagna elettorale, anche se qualcuno ha osservato che proprio purissime queste liste non sono; quella di Giani è in parte il prodotto delle istanze riformiste renziane, quella di Tomasi è coordinata da ex appartenenti alle forze di centrosinistra. Comunque, per come si sono messe le cose, è già tanto che questi movimenti siano riusciti a nascere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Partiti e leader dentro il gioco delle liste