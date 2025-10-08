"A lavorare Andate a lavorare!” è fra i cori da stadio forse non il più esaltante, non si canta quando si vince, ma senza dubbio è uno dei più sostanziati di logica e democratici: se con tutti i soldi che prendete, con la promessa di farci divertire, poi siete così brocchi in campo, allora andate a lavorare. Ma il lavoro vero, quello dei compagni dai campi e dalle officine o anche quello dei travet e di tutti gli altri noi mortali che non viviamo come le star e non siamo mai stati al Roxy Bar. Viva la democrazia sportiva, e pure quella economica. Il grande coro, “andate a lavorare”, viene spontaneo alle labbra dopo una decisione della Uefa (ma presa “con riluttanza”, se mai c’è stata un’ipocrisia, eccola) che ha deciso che due partite di campionati europei potranno essere giocate fuori dal continente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Partite a Miami o Perth, il sindacato dei calciatori insorge. Ma chi paga?