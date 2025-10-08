Partite a Miami o Perth il sindacato dei calciatori insorge Ma chi paga?
"A lavorare Andate a lavorare!” è fra i cori da stadio forse non il più esaltante, non si canta quando si vince, ma senza dubbio è uno dei più sostanziati di logica e democratici: se con tutti i soldi che prendete, con la promessa di farci divertire, poi siete così brocchi in campo, allora andate a lavorare. Ma il lavoro vero, quello dei compagni dai campi e dalle officine o anche quello dei travet e di tutti gli altri noi mortali che non viviamo come le star e non siamo mai stati al Roxy Bar. Viva la democrazia sportiva, e pure quella economica. Il grande coro, “andate a lavorare”, viene spontaneo alle labbra dopo una decisione della Uefa (ma presa “con riluttanza”, se mai c’è stata un’ipocrisia, eccola) che ha deciso che due partite di campionati europei potranno essere giocate fuori dal continente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: partite - miami
Milan-Como a Perth e Villarreal-Barcellona a Miami. L'UEFA ha approvato “in via eccezionale” le trasferte di Serie A e Liga in Australia e negli Usa. Per la prima volta due partite di campionati nazionali saranno giocate all’estero. - facebook.com Vai su Facebook
Partite a Miami o Perth, il sindacato dei calciatori insorge. Ma chi paga? - Ma il pubblico lo sa: lo sport è industria, e se i campioni non vogliono esportare il prodotto, c’è ... Riporta ilfoglio.it
Villarreal-Barcellona a Miami, i giocatori si oppongono alla decisione: riunione d'emergenza dei capitani - La UEFA ha dato il via libera per far disputare la partita di campionato negli Stati Uniti, ma la decisione ha scatenato la reazione dei giocatori. Secondo msn.com