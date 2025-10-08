Parte ‘Civis anch’io’ gli assessori e il presidente del consiglio comunale accolgono quattro classi dei due licei
Partecipare alla vita pubblica cittadina approfondendo il ruolo degli organi politici come la giunta e il consiglio comunale. È ufficialmente iniziato, questa mattina, il percorso del progetto ‘Civis anch’io’, che, da qui fino a dicembre, prevede il coinvolgimento diretto, l’ascolto delle nuove. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Sapienza Università di Roma. Junko Ohashi · I Love You So. Anche Sapienza a Gothenburg per l’EAIE nello stand di Civis, l’alleanza di univesità europee di cui facciamo parte L’EAIE è il più grande evento europeo dedicato all’internazionalizzazione dell’ - facebook.com Vai su Facebook