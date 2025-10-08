Parolin divide | protesta di Israele e gelo diplomatico con il Vaticano

Sbircialanotizia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno scambio teso scuote i rapporti tra Santa Sede e Israele: le parole del cardinale Pietro Parolin sulla guerra a Gaza hanno spinto l’ambasciata israeliana presso la Santa Sede a una protesta formale, mentre Papa Leone XIV ha ribadito che il Segretario di Stato ha espresso la posizione vaticana. Diplomazia sotto pressione La nota diffusa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

parolin divide protesta di israele e gelo diplomatico con il vaticano

© Sbircialanotizia.it - Parolin divide: protesta di Israele e gelo diplomatico con il Vaticano

In questa notizia si parla di: parolin - divide

parolin divide protesta israeleGaza, Israele protesta per l'intervista di Parolin: "Mina sforzi di pace" - L'ambasciata israeliana presso la Santa Sede: "Sebbene sicuramente ben intenzionata, si concentra sulla critica a Israele trascurando il continuo rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi" La recente ... Scrive adnkronos.com

Madrid convoca di nuovo ambasciatrice Israele per protesta - Il ministero degli Esteri spagnolo ha convocato l'incaricata di affari dell'ambasciata di Israele a Madrid, Dana Erlich, per protestare per le "inaccettabili parole" del ministro degli Esteri, Gideon ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Parolin Divide Protesta Israele