Parolin divide | protesta di Israele e gelo diplomatico con il Vaticano
Uno scambio teso scuote i rapporti tra Santa Sede e Israele: le parole del cardinale Pietro Parolin sulla guerra a Gaza hanno spinto l’ambasciata israeliana presso la Santa Sede a una protesta formale, mentre Papa Leone XIV ha ribadito che il Segretario di Stato ha espresso la posizione vaticana. Diplomazia sotto pressione La nota diffusa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Gaza, Israele protesta per l'intervista di Parolin: "Mina sforzi di pace" - L'ambasciata israeliana presso la Santa Sede: "Sebbene sicuramente ben intenzionata, si concentra sulla critica a Israele trascurando il continuo rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi" La recente ... Scrive adnkronos.com
Madrid convoca di nuovo ambasciatrice Israele per protesta - Il ministero degli Esteri spagnolo ha convocato l'incaricata di affari dell'ambasciata di Israele a Madrid, Dana Erlich, per protestare per le "inaccettabili parole" del ministro degli Esteri, Gideon ... ansa.it scrive