Parma torna in piazza dopo l' attacco alla Flotilla
Il presidio del movimento in solidarietà a Gaza e ai palestinesi e il presidio permanente contro il genocidio convocato da Cgil, Pd, Rifondazione Comunista, Avs, 5 Stelle, Pci e Anpi. È infatti previsto per oggi il primo appuntamento in piazza, che sarà ogni mercoledì e ogni venerdì dalle 16 alle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: parma - torna
Il Parma torna su Reyna: la situazione
Torna «Il Festival di Open – Le sfide del futuro»: la terza edizione dal 19 al 21 settembre a Parma
Locatelli torna titolare in Juve Parma? L’idea di Tudor in vista dell’esordio in campionato e chi potrebbe fargli spazio
Le sorprese non finiscono e Tutti a Teatro amplia il suo cartellone con un nuovo imperdibile evento! Mercoledì 4 giugno 2025 al Teatro Regio di Parma torna Arturo Brachetti, il più grande trasformista al mondo in uno spettacolare “one-man show”: “SOLO the L - facebook.com Vai su Facebook
Il 3 ottobre 2025 a Parma torna Marketing B2B: dati, relazioni e contenuti con AI al centro delle strategie per crescere nel mercato B2B. #marketingB2B #AI #strategie https://geosmartmagazine.it/2025/09/16/strategie-marketing-b2b-2025-parma-ai-contenuti-vi - X Vai su X