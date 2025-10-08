Parma torna in piazza dopo l' attacco alla Flotilla

Il presidio del movimento in solidarietà a Gaza e ai palestinesi e il presidio permanente contro il genocidio convocato da Cgil, Pd, Rifondazione Comunista, Avs, 5 Stelle, Pci e Anpi. È infatti previsto per oggi il primo appuntamento in piazza, che sarà ogni mercoledì e ogni venerdì dalle 16 alle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it