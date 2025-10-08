Parma Special entra a far parte di Parma Calcio 1913

Si ricomincia e da quest’anno, per la prima volta, i ragazzi di Parma Special sono stati tesserati ufficialmente con il Parma Calcio 1913, segnando un passaggio storico per il progetto e per tutto il movimento di calcio inclusivo. Una scelta che riconosce il lavoro svolto negli anni e consolida. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: parma - special

