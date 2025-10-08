Parlare bene inglese | perché la pronuncia è la chiave per il successo professionale
Conoscere l’inglese è oggi un prerequisito per entrare o crescere nel mondo del lavoro. Ma saperlo “parlare bene” — cioè con una pronuncia chiara e naturale — è ciò che fa davvero la differenza. Molti professionisti italiani hanno una buona padronanza grammaticale e lessicale, ma faticano a farsi comprendere in contesti internazionali. Eppure, la pronuncia è la prima cosa che gli altri percepiscono di noi: un accento troppo marcato o un ritmo innaturale possono compromettere la comunicazione e, in alcuni casi, persino la credibilità. Imparare a pronunciare bene l’inglese non significa imitare perfettamente un madrelingua, ma riuscire a comunicare in modo fluido, efficace e professionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
