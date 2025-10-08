Parlamento europeo stop aveggie burger o hamburger di soia | approvato l' emendamento del Ppe Cosa cambia e quando entra in vigore

Il Parlamento europeo ha votato per vietare l'uso di termini come bistecca, salsiccia e hamburger per prodotti che non contengono carne. L'Aula di Strasburgo ha approvato con 532 voti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Parlamento europeo, stop a«veggie burger» o «hamburger di soia»: approvato l'emendamento del Ppe. Cosa cambia e quando entra in vigore

parlamento europeo stop aveggieParlamento europeo, stop a«veggie burger» o «hamburger di soia»: approvato l'emendamento del Ppe. Cosa cambia e quando entra in vigore - Il Parlamento europeo ha votato per vietare l'uso di termini come bistecca, salsiccia e hamburger per prodotti che non contengono carne. Da msn.com

parlamento europeo stop aveggieIl Parlamento Ue dice stop all’uso di termini come «veggie burger» o «hamburger di soia» - Con 355 voti favorevoli e 247 voti contrari, la plenaria ha approvato un emendamento voluto dai Popolari che - Lo riporta ilsole24ore.com

