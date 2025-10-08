ParigiLecornu tenta budget entro 31 12

10.16 Lecornu,premier francese dimissionario, andrà stasera all'Eliseo per esporre al presidente Macron possibili soluzioni dopo aver avuto consultazioni con le parti politiche che hanno mostrato l'intenzione di arrivare ad avere un budget entro il 31 dicembre. Lo ha detto lo stesso Lecornu in un breve punto stampa: "C'è un punto di convergenza,ovvero di tenere il deficit sotto il 5% del Pil". Lecornu prosegue le consultazioni con i partiti di sinistra: richieste e concessioni per un budget che faccia "avanzare" la Francia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it