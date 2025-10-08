Parigi in stallo Darnis | l’Italia gestirebbe meglio la crisi
La frattura politica emersa a Parigi dopo le dimissioni di Sébastien Lecornu accende un confronto che tocca direttamente Roma. Nelle parole dello storico Jean-Pierre Darnis, intervistato da Adnkronos, emerge un giudizio netto: una crisi così, in Italia, verrebbe gestita con più strumenti e pratiche di mediazione rispetto alla Francia odierna. Una crisi che deflagra all’improvviso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: parigi - stallo
Parigi annaspa fra debito pubblico e stallo politico
Trotto che Passione. . LE ROI FACE TIME BOURBON Lo stallone di Casa Bivans ha realizzato oggi un doppio storico a Vincennes nei classici Criterium a Parigi. Mack de blary ha vinto il Criterium Des 3 Ans Training del team Duvaldestin. Krack t - facebook.com Vai su Facebook