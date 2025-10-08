Parigi chiude fra extraterrestri androgini e altri bohémien

Quando Thom Browne sceglie di invadere Parigi, non porta solo un esercito di alieni: sta mandando l’America in passerella. Nel suo show 2026, i “little green men”, figure argentate o verdognole, non rappresentano fantasmi cosmici ma metafore di un soft imperialismo estetico. Browne è il più cerebrale degli stilisti Usa e costruisce con precisione artigianale un distillato di uniformi, gessati, strisce regimental, arti multipli (i pantaloni di maniche multiple che spuntano pure sulla schiena dei blazer). I suoi extraterrestri consegnano cartellini (“We Come in Peace”) e si prestano a una teatralità che è esportazione di meraviglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

