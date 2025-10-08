Parco Verde di Caivano operazione contro spaccio di droga

È stata smantellata una piazza di spaccio nel complesso popolare “Bronx” del Parco Verde di Caivano. Nell’androne di uno dei palazzi è stato scoperto un vano a doppio fondo con un sistema elettronico: all’interno oltre un chilo di cocaina ancora da tagliare. Trovati anche 167 grammi di hashish nascosti sotto un corrimano e un proiettile calibro 22. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

