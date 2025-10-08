Parco Verde di Caivano operazione contro spaccio di droga
È stata smantellata una piazza di spaccio nel complesso popolare “Bronx” del Parco Verde di Caivano. Nell’androne di uno dei palazzi è stato scoperto un vano a doppio fondo con un sistema elettronico: all’interno oltre un chilo di cocaina ancora da tagliare. Trovati anche 167 grammi di hashish nascosti sotto un corrimano e un proiettile calibro 22. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: parco - verde
Blitz anti-camorra al Parco Verde di Caivano, sette arresti: in manette fratello del boss
Dal verde alla cultura: "Il Polo dopo il Parco. Così cambia il centro"
Caivano, cocaina nascosta in una fioriera: arrestato pusher al Parco Verde
Controlli a tappeto dei carabinieri di Caivano, nel Parco Verde e nel Bronx Rinvenuti 16 panetti di cocaina e una centrale di sorveglianza - facebook.com Vai su Facebook
Parco Verde di Caivano, smantellata piazza di spaccio. Sequestrato dai carabinieri più di un chilo di cocaina. Era nascosto in un vano a doppio fondo, alimentato da un ingegnoso sistema elettronico @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/parc - X Vai su X
Sequestro di Cocaina e Hashish: Operazione nel Rione Parco Verde - Un'importante operazione dei Carabinieri ha condotto al sequestro di oltre un chilogrammo di cocaina nel rione Parco Verde di Caivano, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella lotta contro ... Scrive notizie.it
Caivano, operazione anti droga nel Parco Verde: sequestrata oltre 1 chilo di cocaina non ancora tagliata (Video) - Un’altra operazione che conferma la presenza costante dello Stato in un territorio complesso del Parco Verde di Caivano ... Lo riporta ilcrivello.it