È stata smantellata una piazza di spaccio nel complesso popolare “Bronx” del Parco Verde di Caivano. Nell’androne di uno dei palazzi è stato scoperto un vano a doppio fondo con un sistema elettronico: all’interno oltre un chilo di cocaina ancora da tagliare. Trovati anche 167 grammi di hashish nascosti sotto un corrimano e un proiettile calibro 22. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Parco Verde di Caivano, operazione contro spaccio di droga