Parco Levante dieci giorni di musica e spettacoli per il decimo anniversario | tra gli ospiti Irama e Jonathan Canini

Musica, performance, intrattenimento ed orari di apertura prolungati. Il Parco Levante, per festeggiare i dieci anni di attività, proporrà dal 10 al 19 ottobre un ricco palinsesto di appuntamenti gratuiti per tutta la famiglia. “Dieci anni, mille emozioni” il titolo dell'iniziativa, che vedrà tra. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Livorno, 10 anni del Parco Levante con Irama, Canini e tanti eventi - Parco Levante celebra dieci anni di attività

