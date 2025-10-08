Per ora sembra che la Provincia di Lodi abbia frenato, ma se dovesse veramente andare in porto il nuovo impianto agrivoltaico tra Codogno e San Fiorano, nel prossimo futuro, allargando lo sguardo verso la campagna tra Mulino Magnani e il colatore Fossadazzo si vedrebbe una distesa di pannelli solari. D’altronde è una delle ultime richieste di installazione di parchi fotovoltaici sul territorio della Bassa mentre a Codogno è conto alla rovescia in vista del pronunciamento del Tar, previsto a novembre, sul ricorso presentato dalla società che vuole installare alla frazione Triulza, secondo un progetto presentato a dicembre dell’anno scorso, un mega impianto solare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parchi solari, fioccano le richieste. Crescono i timori dei residenti