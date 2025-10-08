Paramount+ ha rinnovato per una seconda stagione Dexter | Resurrection

Dexter: Resurrection, la serie sequel, in cui Michael C. Hall riprende il ruolo del serial killer più amato della TV, è stata rinnovata per una seconda stagione da Paramount+. Hall ha ringraziato i fan in un video pubblicato su YouTube e ha dichiarato: “C’è ancora molto da scoprire. La sala sceneggiatori si sta riunendo ora e i dettagli saranno presto disponibili. la storia continua”. Il rinnovo arriva dopo che Variety ha riportato ad agosto che Paramount+ aveva pianificato di aprire una sala sceneggiatori per una potenziale seconda stagione della serie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

