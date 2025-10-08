Papa Leone XIV taglia i poteri allo Ior | non avrà più l’esclusiva sui soldi

Prosegue, lenta e inesorabile, la rivoluzione di velluto di  Leone XIV. Un artigiano del cambiamento: lima, corregge, aggiusta. Non stravolge, ma ribalta con garbo le scelte di  Bergoglio. A cominciare dai soldi. È infatti con il suo primo  Motu Proprio, intitolato  Coniuncta Cura, del 29 settembre, che  Leone XIV  limita in maniera molto netta i poteri dello Ior. La banca vaticana viene privata dell’esclusiva che papa  Francesco  le aveva assegnato nell’agosto 2022 sulla gestione degli investimenti mobiliari della Santa Sede. Ora sarà l’Apsa – l’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica, ovvero il fondo sovrano del Vaticano – a tornare in cabina di regia. 🔗 Leggi su Panorama.it

