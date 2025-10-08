Papa Leone XIV saluta i piccoli cardinali di Chicago | le immagini

Lapresse.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di bambini di Chicago che hanno preso parte a un “finto conclave” diventato virale online si sono presentati all’udienza settimanale di Papa Leone XIV, vestiti con i loro abiti cardinalizi rossi. Mercoledì, al termine dell’udienza, il Pontefice è corso a salutarli e a scattare una foto con loro. I bambini fanno parte di un gruppo di pellegrinaggio di circa 80 persone della Chiesa e Accademia di Nostra Signora del Monte Carmelo di Chicago. Papa Leone XIV è nato e cresciuto nella parte sud di Chicago. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

papa leone xiv saluta i piccoli cardinali di chicago le immagini

© Lapresse.it - Papa Leone XIV saluta i “piccoli cardinali” di Chicago: le immagini

In questa notizia si parla di: papa - leone

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone XIV: “Lotta agli abusi del clero e Chiesa più vicina ai fedeli”

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

papa leone xiv salutaVaticano, Papa Leone XIV saluta i "piccoli cardinali" di Chicago: le immagini - (LaPresse) Un gruppo di bambini di Chicago che hanno preso parte a un “finto conclave” diventato virale online si sono presentati ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

papa leone xiv salutaLeone XIV: l’invito alla preghiera e all’azione per il dialogo interreligioso - Il papa chiede la recita quotidiana del Rosario per la pace e accoglie tutti i fedeli il prossimo 11 ottobre per pregare assieme in piazza San Pietro È noto che ogni mese il papa chiede ai cattolici d ... Da cittanuova.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Saluta