Un gruppo di bambini di Chicago che hanno preso parte a un “finto conclave” diventato virale online si sono presentati all’udienza settimanale di Papa Leone XIV, vestiti con i loro abiti cardinalizi rossi. Mercoledì, al termine dell’udienza, il Pontefice è corso a salutarli e a scattare una foto con loro. I bambini fanno parte di un gruppo di pellegrinaggio di circa 80 persone della Chiesa e Accademia di Nostra Signora del Monte Carmelo di Chicago. Papa Leone XIV è nato e cresciuto nella parte sud di Chicago. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV saluta i “piccoli cardinali” di Chicago: le immagini